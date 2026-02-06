Зимняя Олимпиада — 2026
06 февраля 2026 в 16:01

На 11-летнюю девочку в Кирове упала глыба снега

Глыба снега рухнула на 11-летнюю девочку в Кирове, сообщает 360.ru. Инцидент произошел на Милицейской улице, когда девочка выходила из магазина.

Этой зимой из-за плохой очистки дорог, тротуаров и крыш получили травмы более 60 человек, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Ленинского района города.

В данный момент в ведомстве проводят проверку по факту ЧП. Также специалисты устанавливают степень причиненного вреда здоровью подростка.

Ранее сообщалось, что в Москве сосулька убила прохожую, трагический инцидент произошел во дворе дома № 3 по улице Хавской. Глыба сорвалась с крыши дома на голову 65-летней прохожей, от полученных травм она скончалась сразу же — на место оперативно прибыли экстренные службы.

Киров
снег
дети
травмы
