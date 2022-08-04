Новосибирского депутата объявили в розыск за фейки о российской армии Новосибирского депутата Пирогову объявили в розыск за фейки о российской армии

Фото: АГН «Москва»

Полиция разыскивает депутата Горсовета Новосибирска Хельгу Пирогову, следует из базы розыска МВД России. Женщину обвиняют в распространении фейков о Вооруженных силах РФ, заведено уголовное дело. Сама Пирогова покинула страну.

Пирогова Хельга Вадимовна, 17 октября 1988 года рождения. Место рождения — город Новосибирск. Разыскивается по статье УК РФ, — указано в базе ведомства.

Ранее Пирогова в Twitter рассказала о желании «оживить и надавать по щам» погибшим на Украине российским военным. Таким образом она прокомментировала статью о погибших добровольцах и раскритиковала родственников бойцов «за их черствость и корыстолюбие».

21 июля депутат была задержана на выходе из бара, где проходил благотворительный аукцион, сборы с которого должны были пойти на оплату штрафов за январские акции протеста. На Пирогову составили протокол и отпустили, после чего Следственный комитет России возбудил в отношении нее уже уголовное дело по статье о «фейках о ВС России».

Пирогова уехала из страны, но заявила, что не планирует слагать полномочия и продолжит работу в своем округе. Согласно федеральному закону, городской парламент не может лишить Пирогову депутатского мандата, пока суд не признает ее виновной по уголовному делу.