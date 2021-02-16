Мужчина устроил стрельбу в центре Новокузнецка

https://static.news.ru/photo/82c2dce0-706d-11eb-a839-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В центре Новокузнецка мужчина устроил стрельбу. Его задержали по горячим следам.

Отмечается, что в дежурную часть УМВД России по Новокузнецку поступило сообщение о неизвестном, который на проспекте Металлургов выстрелил в сторону местного жителя, а потом скрылся с места происшествия.

Пострадавших в результате инцидента нет. <...> Следственно-оперативная группа полиции по горячим следам задержала злоумышленника, которым оказался 71-летний горожанин, — цитирует РИА Новости официального представителя МВД России Ирину Волк.

Она добавила, что при обыске у мужчины было изъято зарегистрированное охотничье ружьё. Задержанный находится в отделении полиции. Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Как писал NEWS.ru, нетрезвый житель Когалыма открыл стрельбу из ружья по зданию отдела МВД и финансовому учреждению. Когда его попытались задержать, он направил оружие в сторону полицейских, которым пришлось открыть огонь на поражение. Стрелок был ранен.

Сначала мужчина, передвигаясь на автомобиле Chevrolet Niva, обстрелял окна полицейского участка, затем направился к зданию кредитной организации, после чего и был задержан.