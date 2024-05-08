Мужчина странным образом решил защитить ЛГБТ на Пасху В Череповце мужчину накажут за подброшенные в святую воду презервативы

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В городе Череповце Вологодской области возбудили уголовное дело из-за подброшенных в святую воду презервативов, сообщает издание «Череповецкая истина». Случаи были зафиксированы в трех храмах во время пасхальных служений и Страстной субботы. По данным издания, так подозреваемый решил высказаться против политики РПЦ, выступающей против ЛГБТ (движение признано экстремистским, деятельность в РФ запрещена).

Разбирательство ведет управление Следственного комитета региона и мужчина не сможет отделаться статьей о хулиганстве. По данным издания «Блокнот», подозреваемого направили на психиатрическую экспертизу. Вместе с тем у него подозревают венерические заболевания.

Ранее следственный комитет показал кадры, на которых трое молодых людей сожгли Библию во дворе частного дома в городе Новоалександровске. Инцидент произошел вечером 2 мая, все участники предпасхальной акции задержаны, им грозит до пяти лет колонии. Компания фиксировала свои действия на гаджет, после чего опубликовала в одном из мессенджеров. Против злоумышленников возбуждены уголовные дела по статьям 213 (хулиганство) и 148 (оскорбление чувств верующих) УК РФ.