Сибиряк выбросил с балкона знакомого во время ссоры в Тюмени

Фото: СК РФ по Тюменской области

Место происшествия

В Тюмени на улице Мельникайте 42-летний житель Новосибирска сбросил с балкона седьмого этажа своего знакомого. По версии следствия, между мужчинами возникла ссора, в ходе которой подозреваемый схватил хозяина квартиры за ноги и скинул в окно. 41-летний потерпевший скончался на месте от полученных после падения травм, сообщает «МегаТюмень» со ссылкой на следственное управление СК РФ по Тюменской области.

В ходе допроса сибиряк полностью признал свою вину. Сегодня следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу, — уточнили в ведомстве.

Следователи продолжают устанавливать все детали произошедшей трагедии. На данный момент был проведен осмотр места преступления, назначен ряд экспертиз.

В Казани мужчина ранее избил свою любовницу и сбросил ее из окна с третьего этажа своего дома. Пострадавшая была госпитализирована, подозреваемого задержали сотрудники полиции.

До этого в Москве женщина выкинула годовалого ребенка из окна 11-го этажа. Пострадавшей оказалась девочка, которой после падения удалось выжить. Спустя сутки пострадавшая скончалась. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.