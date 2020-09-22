В Нижнем Тагиле ввели в строй мост для 65 человек

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев принял участие в открытии после реконструкции моста через реку Межевая Утка, соединяющего посёлок Висимо-Уткинск с другими районами города.
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Глава посёлка Михаил Бритов заявил, что проектную смету реконструкции составили ещё в 2011 году. Реализовать начинание удалось через девять лет. В заречной части Висимо-Уткинска организуют контейнерную площадку для сбора отходов, которые будут забирать мусоровозы. Школьники из отдалённой части посёлка смогут теперь с комфортом добираться до учебных заведений. Всего на ранее отрезанной от «большой земли» территории проживает 65 человек.
Мэр Нижнего Тагила пообещал, что в ближайшее время городские власти решат проблемы целого ряда отдалённых районов. Среди приоритетных проектов — реконструкция моста в посёлке Студёный.
Ранее губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов заявил, что зимой начнётся строительство моста через Обь. Как передавал NEWS.ru, глава региона оценил стоимость проекта в 80 млрд рублей.
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