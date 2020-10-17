Москвичам посоветовали надевать маску при общении с домашними животными

https://static.news.ru/photo/1550501e-1133-11eb-9a4d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жителям Москвы, которые относятся к группам риска, во время пандемии коронавируса рекомендовали избегать контактов с домашними животными. Если же кошек и собак некому отдать, то взаимодействовать с ними посоветовали, используя медицинскую маску. При этом специалисты уточнили, что пока что нет доказательств передачи вируса от животного к человеку.

Представителям групп риска рекомендуется избегать тесного контакта с домашними животными. Если нет возможности передать кому-то питомца, необходимо тщательно соблюдать правила гигиены и использовать маску, — говорится в сообщении на сайте мэра Москвы.

В пояснениях по поводу распространения коронавируса также говорится, что насекомые тоже не могут переносить COVID-19. Подтверждено только два способа распространения инфекции: воздушно-капельный (при кашле, чиханье, разговоре) и контактно-бытовой (через предметы обихода). Специалисты напомнили, что на пластике и бумаге инфекция живёт до пяти дней, на стекле и дереве — четыре, а на стали — два.

Как писал NEWS.ru, театру «Золотое кольцо» в Москве могут выписать штраф на сумму до 300 тысяч рублей за нарушение масочно-перчаточного режима во время концерта группы «На-На» 17 октября. Об этом сообщил главный инспектор объединения административно-технических инспекций Владимир Комаров. Он пояснил, что в ходе мониторинга были выявлены нарушения указанного режима, в театр допускались граждане без перчаток, в фойе часть людей находилась без масок. После указания на недопустимость подобных нарушений администрацией театра были приняты меры по устранению данных нарушений — гражданам стали выдавать перчатки и требовать не снимать маски.