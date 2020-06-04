Монгольский школьник отправил 20 тысяч тугриков медикам в Бурятии

Школьник из Монголии послал все свои накопления в размере 20 тысяч тугриков и несколько многоразовых масок медикам в Улан-Удэ, лечащим больных с коронавирусом. Посылка пришла вместе с гуманитарным грузом от монгольских властей.
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Когда всё стабилизируется, пригласим парня к нам, посмотреть на Байкал, познакомиться с нашей культурой. А сейчас надо отправить ему ответный подарок, — заявил Цыденов.
Глава республики отметил, что эта трогательная история должна стать примером для каждого.
В состав гуманитарного груза из Монголии вошли более 60 тысяч одноразовых медицинских масок, 94 защитных комбинезона и 200 пар перчаток. Посылку распределят по медицинским учреждениям Бурятии.
За время пандемии в регионе выявлено 1633 случая COVID-19, жертвами инфекции стали 10 человек.
Как сообщал NEWS.ru, глава Бурятии принял решение выдать продуктовые наборы подросткам республики в возрасте 16 и 17 лет, на которых не распространяется президентская инициатива о помощи семьям с детьми.
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