Монгольский школьник отправил 20 тысяч тугриков медикам в Бурятии

https://static.news.ru/photo/cde5711e-a643-11ea-9782-fa163e074e61_660.jpg Фото: egov-buryatia.ru

Школьник из Монголии послал все свои накопления в размере 20 тысяч тугриков и несколько многоразовых масок медикам в Улан-Удэ, лечащим больных с коронавирусом. Посылка пришла вместе с гуманитарным грузом от монгольских властей.

Как пишет «МК в Бурятии», мальчика зовут Цэлмэг и он учится в пятом классе Улан-Баторского филиала РЭУ имени Плеханова. Правительство Республики Бурятия решило отблагодарить школьника ответным подарком от главы региона Алексея Цыденова.

Когда всё стабилизируется, пригласим парня к нам, посмотреть на Байкал, познакомиться с нашей культурой. А сейчас надо отправить ему ответный подарок, — заявил Цыденов.

Глава республики отметил, что эта трогательная история должна стать примером для каждого.

В состав гуманитарного груза из Монголии вошли более 60 тысяч одноразовых медицинских масок, 94 защитных комбинезона и 200 пар перчаток. Посылку распределят по медицинским учреждениям Бурятии.

За время пандемии в регионе выявлено 1633 случая COVID-19, жертвами инфекции стали 10 человек.

Как сообщал NEWS.ru, глава Бурятии принял решение выдать продуктовые наборы подросткам республики в возрасте 16 и 17 лет, на которых не распространяется президентская инициатива о помощи семьям с детьми.