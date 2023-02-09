Момент взрыва газа в пятиэтажке в Новосибирске попал на видео

Фото: Владимир Николаев/РИА Новости

Камеры уличного видеонаблюдения запечатлели момент взрыва газа в пятиэтажном жилом доме в Новосибирске, кадры опубликовал телеканал РЕН ТВ. На видео видна яркая вспышка от взрыва, а также сработавшая сигнализация у припаркованного рядом автомобиля. По официальным данным, в результате ЧП погиб один человек.

Взрыв произошел утром 9 февраля на улице Линейной. В Следственном комитете заявили, что после взрыва газа в жилом пятиэтажном доме областного центра обрушились два подъезда. Известно о гибели одного человек и восьми пострадавших. СК возбудил дело о небезопасных услугах после обрушения части пятиэтажного дома. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть уточнил, что дом обесточен, газ отключен.

Ранее стало известно, что число погибших при взрыве газа в пятиэтажном доме в Ефремове в Тульской области выросло до восьми человек. ЧП в Ефремове произошло 7 февраля. В МЧС сообщили, что спасательные работы продолжались всю ночь, к утру 8 февраля было разобрано 40 из 80 кубометров завалов. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.