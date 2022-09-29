Момент смертельного ДТП с автобусом в Махачкале попал на видео

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

29 сентября утром в Махачкале «КАМАЗ» врезался в пассажирский микроавтобус, после чего протаранил еще две машины. В результате трагедии погибли четыре человека, еще 10 человек получили ранения разной степени тяжести, сообщает региональный отдел МВД. Жуткими кадрами из микроавтобуса поделился Telegram-канал «112».

Инцидент произошел около 10:00 на 819-м км автодороги «Кавказ» в Дагестане. Сообщается, что у водителя «КАМАЗа» отказали тормоза, в результате чего он не справился с управлением и столкнулся с микроавтобусом «Газель», а также легковыми автомобилями «LADA Niva» и «ВАЗ-2109».

В результате ДТП водитель «КАМАЗ» и трое пассажиров «Газели» погибли на месте происшествия. Еще 10 участников аварии с различными травмами доставлены в медучреждения Махачкалы. Информация предварительная, обстоятельства происшествия и личности участников автоаварии уточняются, — говорится в сообщении МВД.

1 сентября произошло смертельное ДТП в подмосковной Истре на улице Ленина. Водитель мусоровоза во время выезда с прилегающей территории наехал на двух девочек 2017 и 2019 года рождения. По предварительной информации, это случилось в тот момент, когда женщина шла с детьми на линейку. Одна из девочек скончалась на месте, вторую госпитализировали, однако ее также не удалось спасти. По данному факту прокуратура Московской области начала проверку. Следственный комитет возбудил уголовное дело. В Сети также появилось видео момента ДТП.