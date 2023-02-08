Мобилизованных из Тувы отправят служить в другую бригаду после побоев Глава Тувы Ховалыг сообщил, что Минобороны согласилось перевести бойцов из ДНР после жалоб на побои

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Глава Республики Тыва Владислав Ховалыг заявил в Telegram-канале, что ему удалось договориться с Министерством обороны России о переводе мобилизованных земляков из ДНР в 55-ю бригаду. Ранее он сообщал о поступивших к нему жалобах от тувинских военнослужащих о побоях в части. Чиновник выразил надежду, что перевод солдат пройдет быстро.

Мне сообщили, что в Министерстве обороны положительно отнеслись к вопросу о переводе наших мобилизованных из ДНР в 55-ю бригаду. <...> По существующим требованиям, переход в расположение другой войсковой части — дело небыстрое, но надеюсь на оперативное решение, — написал Ховалыг.

6 февраля он сообщил, что поговорил с председателем правительства ДНР Виталием Хоценко после жалоб мобилизованных на издевательства в новом субъекте РФ. Мобилизованные жители республики записали видео, в котором рассказали об агрессивном поведении со стороны людей, представившихся военными Народной милиции ДНР.

Ранее жены и матери мобилизованных 394-го, 143-го полков Приморского края записали видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину, в котором пожаловались на вшей и чесоточных клещей «на огневом рубеже». Женщины также сообщили, что военным не оказывают должную медпомощь. По их словам, обмундирование солдат пришло в негодность, а новое не предоставляется.