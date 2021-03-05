Мишустин прибыл в Кемерово

https://static.news.ru/photo/a9adceea-7e4c-11eb-90ca-96000091f725_660.jpg Фото: kemerovo.ru

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин прибыл с рабочим визитом в Кемерово. Его сопровождают вице-премьеры Александр Новак и Марат Хуснуллин, глава Минпромторга Денис Мантуров, глава Минэкономразвития Максим Решетников, глава Минэнерго Николай Шульгинов, министр финансов Антон Силуанов, министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин. Премьер уже провёл совещание по вопросу транспортного обеспечения вывоза угля из Кемеровской области.

Необходимо обеспечить долгосрочные, до трёх лет, договоры между РЖД и основными грузоотправителями, угольными компаниями, чтобы появилось представление абсолютно ясное и чёткое о том, какой поток грузов будет гарантирован на этом маршруте и сколько можно перевести дополнительно, — цитирует ТАСС Мишустина.

Он подчеркнул, что развитие транспортной инфраструктуры, в частности Восточного полигона РЖД, является важнейшей задачей для развития угольной отрасли страны. Это позволит не только расширить выход на рынки стран АТР, но и даст возможность получать больше доходов за счёт международного транзита по маршруту Восток — Запад.

На совещании по вывозу угля из Кузбасса будет рассмотрена и возможность корректировки демпфирующего механизма по стабилизации топливного рынка. Также глава правительства планирует встретиться с губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилёвым.

Как писал NEWS.ru, накануне Михаил Мишустин посетил лабораторию математического центра Новосибирского государственного университета (НГУ). В ходе своего визита он деликатно раскритиковал директора центра Евгения Вдовина за замену русских терминов английскими.

В то время как премьер-министр зашёл в лабораторию, студенты и сотрудники центра обсуждали проведение воркшопа в Академгородке. В свою очередь Вдовин пояснил, что воркшоп — это мастерская, в которой студенты и школьники обучаются исследовательской работе. Мишустин отнёсся с неодобрением к использованию зарубежного термина. Тогда Вдовин парировал, что данная мастерская направлена на обучение студентов непосредственно в деятельности. В этом случае министр посоветовал использовать слово «мастерская» и не использовать заимствования из других языков, однако директор НГУ снова возразил. В конечном итоге Вдовин и Мишустин «сошлись» на термине «математическая мастерская».