Мирошник высмеял Минобороны Украины за отказ признать уход ВСУ из Соледара

Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Родион Мирошник

Бывший посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что в Минобороны Украины слишком резко отреагировали на распространение очевидной информации о взятии Соледара под контроль российскими силами. Он в Telegram высмеял ситуацию, когда о сдаче города может заявлять только один человек на Украине.

В ответ на стоны об очевидном, о том, что Соледар сдан, из Минобороны Украины тут же летят окрики и выбросы. <...> Все должны знать, что никто, кроме «главного комика», не имеет права констатировать сдали Соледар или нет, — высмеял дипломат действия украинского военного ведомства.

Так Мирошник отреагировал на напоминание со стороны Минобороны Украины о том, что распространение подобной информации является преступлением. Он такой, мир всепобеждающего пиара, констатировал бывший посол.

Ранее в украинских войсках признали, что оставили в ДНР город Соледар. Об этом рассказал командир ВСУ с позывным Мадьяр. По его словам, теперь «фронт находится за пределами Соледара». При этом украинские власти, в частности президент Владимир Зеленский, отрицают переход города под контроль российских военных.