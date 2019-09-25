https://static.news.ru/photo/e2bc3558-df99-11e9-b02e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Министерство здравоохранения Челябинской области проверит информацию о том, что водителям скорой помощи в Копейске выплачивают заработную плату с задержкой.

Нужно выяснить проблемы в работе учреждения в условиях аутсорсинга и лично поговорить с сотрудниками. Только так можно решить проблему, — цитирует РИА Новости исполняющую обязанности министра здравоохранения региона Викторию Сахарову.

О том, что 40 водителям машин скорой помощи в Копейске две недели задерживают зарплату, сообщило URA.RU . По информации издания, с 2019 года они устроились в частные компании, которые по договору обслуживают станции скорой помощи. Именно с того времени и начались проблемы с оплатой труда.

Ранее News.ru писал, что в Карелии начали забастовку фельдшеры, медсёстры и водители петрозаводской больницы скорой медицинской помощи. В акции протеста участвовали 39 медработников и 37 водителей. Свои намерения они объяснили нежеланием терпеть «унизительный уровень заработной платы», а также работать на полторы-две ставки и в неукомплектованных бригадах, что часто приводит к невозможности оказания качественной медпомощи.

До этого о планах устроить забастовки против низких зарплат и переработок заявили работники скорой помощи в Пермском крае и Смоленской области. Акции протеста прошли в Орле, Благовещенске, Пензе и других городах.