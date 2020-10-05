Минсоцзащиты составило портрет бедного забайкальца

https://static.news.ru/photo/e2167050-07b6-11eb-81a2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Министерство труда и социальной защиты Забайкалья на основе исследования более 19 тысяч домохозяйств составило портрет малоимущего жителя региона.

Как рассказал глава краевого ведомства Евгений Казаченко, это человек в возрасте от 40 до 60 лет со средним образованием и доходом 11 тысяч рублей в месяц. Как правило, такие малоимущие жители имеют трудности с оплатой коммунальных счетов и получением платных услуг.

По мнению Казаченко, бедственное положение граждан связано с невозможность устроиться на работу, а также с низкооплачиваемой работой в отрасли сельского хозяйства. Кроме того, это также связано с неполным составом их семей или наличием только одного работающего родителя, сообщил он на заседании президиума фракции партии «Единая Россия» забайкальского Заксобрания.

Министр также напомнил, что Забайкалье занимает второе место (после ЕАО) в рейтинге дальневосточных регионов по уровню бедности. В настоящее время Минсоцзащиты края разрабатывает программу по сокращению за 10 лет данного показателя с 22% до 11%, пишет «МК в Чите».

Ранее министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что две трети российских регионов занижают размер прожиточного минимума. как сообщил он на расширенном заседании комитета Совета Федерации по социальной политике, сумма оказалась меньше, чем заложено в расчётной модели Минтруда, сообщал NEWS.ru.