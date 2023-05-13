Боевые самолеты воздушных сил Украины 12 мая осуществили ракетный удар по предприятию полимерных изделий и мясоперерабатывающему комбинату в Луганске, сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ. Украинские войска применили для ударов по гражданским объектам в городе крылатые ракеты Storm Shadow, отметили в российском оборонном ведомстве. Наносивший удары самолет Су-24 и прикрывавший его МиГ-29 были сбиты истребителями ВКС России.
В результате удара на территории луганских предприятий пищевой и химической промышленности начался пожар. Есть разрушения ближайших жилых домов. Пострадали мирные жители, в том числе шесть детей, — сообщило МО РФ.