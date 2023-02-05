Миллиардер предложил россиянам поехать в отпуск в Сысерть вместо Кипра Миллиардер из списка Forbes Рыбаков призвал россиян поехать в отпуск в Сысерть вместо Кипра

Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Город Сысерть в Свердловской области

Российский миллиардер из списка Forbes Игорь Рыбаков (занимает 85 строчку в списке богатейших граждан РФ) призвал россиян вместо Кипра отправиться в отпуск в Сысерть. На своем YouTube-канале предприниматель выложил видео, в ходе которого он сравнил город, расположенный в Свердловской области, с Тьмутараканью, предположив, что путешественники туда не ездят.

Приезжайте в Сысерть прямо сейчас, поддержите. Я тут билеты купил на Кипр, я охерел... Лучше в Сысерть, — пошутил миллиардер.

На ролик миллиардера отреагировали в «Агентстве развития Сысерти». Агентство в соцсетях пригласило предпринимателя посетить город, сказав о том, что «уральская земля» любит бизнесменов.

Мы с Командой в свою очередь приглашаем в гости самого Игоря (Рыбакова. — NEWS.ru). Земля уральская предпринимателей любила и любит. Тем более что сам Рыбаков наш земляк — из Магнитогорска и в своей жизни не один завод построил, — написали на странице агентства во «ВКонтакте».

Летом 2022 года сенатор Совфеда Владимир Джабаров заявил, что россиянам нет смысла ездить на курорты в Болгарию, поскольку Сочи выглядит «на несколько порядков привлекательнее». Он рассказал, как в юности отдыхал на болгарском Черноморье и посетовал на то, что со времен Советского Союза там все обветшало.