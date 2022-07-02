«Сочи лучше»: сенатор призвал россиян бойкотировать курорты Болгарии Сенатор Совфеда Джабаров призвал россиян бойкотировать курорты Болгарии

Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Россиянам нет смысла ездить на курорты в Болгарию, поскольку Сочи выглядит «на несколько порядков привлекательнее», заявил в своем Telegram-канале сенатор Совфеда Владимир Джабаров. Он рассказал, как в юности отдыхал на болгарском Черноморье и посетовал на то, что со времен Советского Союза там все обветшало.

Какой смысл россиянам ездить в Болгарию. На Черном море Сочи выглядит на несколько порядков привлекательнее. Призываю соотечественников бойкотировать все курорты на болгарском Черноморье, — сказал Джабаров.

При этом он добавил, что в отличие от россиян, на болгарские курорты европейцы ездят редко, предпочитая Кипр, Грецию и Турцию.

Ранее туроператоры сообщили, что в связи с празднованием в первой половине июля исламского праздника Курбан-байрам номера в популярных отелях Египта и Турции быстро заканчиваются. Тем, кто планирует отправиться в июле на отдых в эти страны, следует поторопиться с бронированием, заявили они.