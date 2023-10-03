Мэр Тулуна вышел на работу спустя сутки после допроса из-за уголовного дела Мэр Тулуна Юрий Карих провел совещание после допроса в рамках уголовного дела

Фото: t.me/tulunadm

Юрий Карих

Мэр Тулуна Юрий Карих, которого днем ранее допрашивали в рамках расследования уголовного дела, провел совещание, сообщается в Telegram-канале пресс-службы администрации города. Там подчеркнули, что слухи о задержании главы Тулуна недостоверны.

Спешим сообщить, что сегодня в 08:00 для Юрия Владимировича начался обычный рабочий день с планерного совещания, на котором он поприветствовал своих специалистов и прокомментировал вчерашние события, — говорится в сообщении.

Сам мэр призвал не обращать внимание на происходящее. По его словам, властям города стоит потратить последние теплые дни на то, чтобы «подтянуть» там, где есть отставание.

Вчера шороху навели в городе, очень много слухов ходит, но давайте на это обращать внимания не будем, у каждого своя работа, у прокурора надзирать, у следователя следить, у журналистов писать, у сочинителей сочинять, а у нас своя работа, — отметил Карих.

Информация о задержании мэра Тулуна появилась 2 октября. Ее опроверг губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. По его словам, чиновника лишь вызывали на допрос.

Уголовное дело связано с переселением граждан из ветхого и аварийного жилья. Сотрудники Следственного комитета намерены оценить действия Кариха. Как сообщал Telegram-канал SHOT, главу города подозревали в мошенничестве.