Мэр Норильска Ахметчин продолжает исполнять свои обязанности

https://static.news.ru/photo/535eaff4-abe4-11ea-977e-fa163e074e61_660.jpg Ринат Ахметчин Фото: norilsk-city.ru

Мэр Норильска Ринат Ахметчин, попавший под уголовное преследования из-за разлива дизтоплива на ТЭЦ-3, продолжает исполнять свои обязанности и находится на рабочем месте. Об этом сообщили в администрации.

Все вопросы, связанные с возбуждением уголовного дела в отношении главы Норильска, рекомендуем адресовать Главному следственному управлению Следственного комитета Российской Федерации, — передаёт РИА Новости слова собеседницы.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности в отношении главы Норильска из-за разлива дизтоплива на ТЭЦ-3. Сыщики считают, что Ринат Ахметчин не исполнил своих должностных обязанностей при возникновении чрезвычайной ситуации.

Утечка дизельного топлива произошла 29 мая. Лишь на четвёртые сутки масштаб катастрофы осознали в Москве, признав случившееся ЧС федерального уровня.

Руководство «Норникеля» признало ответственность за случившееся, а глава компании Владимир Потанин пообещал президенту Владимиру Путину полностью компенсировать экологический ущерб.

В результате ЧП в почву и воду попало около 20–22 тысяч тонн дизельного топлива из резервуара ТЭЦ. Эта авария стала одной из крупнейших экологических катастроф в истории Арктики.

Как писал NEWS.ru, совладелец «Норникеля» Владимир Потанин предложил крупнейшим акционерам отказаться от дивидендов в 2020 году из-за аварии в Норильске.