Мэра Краснодара госпитализировали с коронавирусом

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Глава Краснодара Евгений Первышов сообщил, что заразился новой коронавирусной инфекцией. Его госпитализировали.

Госпитализировали с коронавирусной инфекцией. Соблюдал масочный режим и социальную дистанцию, пользовался антисептиками — тем не менее где-то меня этот вирус подкараулил. Берегите себя и соблюдайте все рекомендации врачей и Роспотребнадзора, — написал мэр Краснодара в своём Telegram-канале.

Первышов возглавляет партийный список «Единой России» на выборах в городскую думу. С 27 июля по 13 сентября он находится в отпуске. В это время глава города встречался с избирателями из разных районов, представляя им свою программу.

За прошедшие сутки коронавирус официально подтвердили у 4993 жителей 83 российских регионов. В 27% случаев (1360 человек) заболевание протекало без клинических проявлений. За весь период в России от коронавируса скончались 17 176 человек (+83 за сутки), выздоровели от инфекции 809 387 человек (+2405 за сутки).

Как писал NEWS.ru, перенёсший коронавирусную инфекцию вице-премьер РФ и полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев вернулся к работе. О том, что он заболел, стало известно 13 августа. Сообщалось, что чиновник соблюдал режим самоизоляции и перешёл на удалённый формат работы. О выздоровлении Трутнева от COVID-19 сообщает полпредство.