Мэр Хабаровска Сергей Кравчук обнаружил в анонимном Telegram-канале «Ворсин мемы» мемы про самого себя и обратился в полицию.
Сергей Кравчук действительно обратился с заявлением в правоохранительные органы по факту оскорбления. Как движется расследование, пока не разглашается, — сказал начальник пресс-службы администрации города Руслан Соколов.
Полиция, решив, что администратором канала является местный оппозиционер Алексей Ворсин, пришла к нему. Однако тот заявил, что не имеет к каналу никакого отношения.
Как ранее писал News.ru, депутат Кировской городской думы 23-летний Павел Валенчук обиделся на шутливый пост в соцсети «ВКонтакте» про то, что пользователи могут записываться к нему «на бровки и ноготочки».