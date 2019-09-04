https://static.news.ru/photo/f0da8e0e-cf00-11e9-83a6-fa163e074e61_660.jpg Сергей Кравчук Фото: khabarovskadm.ru

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук обнаружил в анонимном Telegram-канале «Ворсин мемы» мемы про самого себя и обратился в полицию.

Сергей Кравчук действительно обратился с заявлением в правоохранительные органы по факту оскорбления. Как движется расследование, пока не разглашается, — сказал начальник пресс-службы администрации города Руслан Соколов.

Полиция, решив, что администратором канала является местный оппозиционер Алексей Ворсин, пришла к нему. Однако тот заявил, что не имеет к каналу никакого отношения.

Как ранее писал News.ru, депутат Кировской городской думы 23-летний Павел Валенчук обиделся на шутливый пост в соцсети «ВКонтакте» про то, что пользователи могут записываться к нему «на бровки и ноготочки».