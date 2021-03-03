Мэр Геленджика заболел коронавирусом

https://static.news.ru/photo/4d3cc60a-7c0a-11eb-b929-96000091f725_660.jpg Фото: BogodistovAA/t.me

Мэра Геленджика Алексея Богодистова госпитализировали с коронавирусом. Он сам об этом сообщил, подчеркнув, что продолжает работать в удалённом режиме. Все контактировавшие с ним сотрудники сейчас находятся на самоизоляции.

Врачи настояли на моей госпитализации в стационар. Диагноз — коронавирусная инфекция. Изолирован. Лечусь, — написал он в своём Telegram-канале.

Богодистов также признался, что для него диагноз стал полной неожиданностью, так как он соблюдал все профилактические меры.

Как писал NEWS.ru, на территории России в течение прошедших суток медицинские специалисты выявили 10 565 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. У 10,1% новых пациентов недуг протекает без клинических проявлений. Теперь, с учётом последних данных, общее число заразившихся коронавирусом в РФ с начала пандемии выросло до 4 268 215 человек.

В течение последних 24 часов в стране из больниц выписали 14 966 пациентов. В общей сложности с болезнью смогли справиться 3 838 040 россиян. Также в оперштабе рассказали, что за прошедшие сутки умер 441 гражданин РФ с диагностированным COVID-19. Жертвами инфекции с начала пандемии стали 86 896 жителей России.