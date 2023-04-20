Мэр Белгорода показал фотографии с места взрыва в городе

Мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил, что в результате взрыва в городе пострадали несколько квартир. Фотографии с последствиями взрыва он разместил в Telegram.

На улице Шаландина есть разрушения в результате взрыва в нескольких квартирах. Развернуты информационные штабы, — отмечается в его сообщении.

Взрывом повреждено несколько автомобилей, образовалась воронка радиусом около 20 метров. Среди жителей города, по предварительным данным, пострадавших нет, уточнил Демидов.

По словам градоначальника, все жители пострадавших домов могут временно разместиться в гостинице.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил информацию о взрыве, который прогремел в городе вечером 20 апреля. По данным главы региона, в результате происшествия на одной из центральных улиц города образовалась воронка радиусом 20 метров.