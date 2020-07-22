Медведь-барибал и три тюленя погибли в зоопарке Калининграда

https://static.news.ru/photo/b3c6920c-cc65-11ea-ab74-fa163e074e61_660.jpg Медведь-барибал Фото: pixabay.com

Четверо животных пало в ночь с 21 на 22 июля, по предварительной версии причиной гибели обитателей зоопарка стало отравление антигельминтным препаратом.

Самец медведя-барибала был долгожителем, в природе этот вид живёт, в среднем, до 20–25 лет, в зоопарке хищник дожил до 31 года. Тюленям было 17, 19 и 27 лет, на свободе они могут дожить до 25–30 лет, сообщает портал «Клопс» со ссылкой на представителей зоопарка.

Уточняется, что антипаразитарное средство получили сивуч, четыре балтийских тюленя и обитатели «Дома пожилых медведей». Только у сивуча по кличке Ким не было никаких нежелательных реакций на данный препарат, несмотря на то, что он тоже уже немолод.

Ранее то же лекарство уже использовалось в зоопарке для дегельминтизации тюленей, но не было зафиксировано никаких побочных явлений от его приёма. За состоянием всех получивших антипаразитарное средство животных наблюдают ветеринары и зоотехники. Проводится служебное расследование причин трагедии.

Препаратов, предназначенных специально для диких животных, в ветеринарии нет, поэтому ветврачам приходится подбирать препараты из медицины домашних животных. К сожалению, такое может случиться: препарат, который хорошо зарекомендовал себя у домашних животных, повёл себя в организме диких животных по-другому, что и привело к таким последствиям. Поэтому надо исходить из того, что медицина диких животных непредсказуема, — прокомментировал произошедшее заведующий кафедрой клинической ветеринарной медицины Института ветеринарной медицины и животноводства Эстонского университета естественных наук Александр Семёнов.

Как писал NEWS.ru ранее, канадские и американские учёные выяснили, что к 2100 году большинство субпопуляций белого медведя в Арктике окажутся под угрозой исчезновения. Причина — глобальное потепление, приводящее к таянию морского льда.