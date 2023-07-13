«Медсестры» разделись на фестивале в Пермском крае и попали на видео Видеозапись со стриптизом на мотогоночном фестивале под Пермью появилась в Сети

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В Сети опубликована видеозапись с участием трех стриптезерш в костюмах медсестер на мотофестивале «Вертеп у Ратичей» в Пермской области. На видео девушки исполняют номер вокруг байкера, у которого на голове в этот момент расположен бюстгальтер.

Фестиваль проходил на протяжении трех дней с 7 по 9 июля. В это время прошли гонки на двух-, трех- и четырехколесной технике, живой рок-концерт. Стриптиз тоже был анонсирован. В 2023 году организаторы отказались от проведения боев по смешанным единоборствам. Поклонники байкерской культуры ежегодно собираются на горнолыжной базе «Полазна».

В январе житель Химок обратился в полицию после того, как обнаружил, что за ночь в стпритиз-клубе потратил почти 2 млн рублей. Изначально 34-летний мужчина планировал провести вечер в караоке-клубе, но позже случайно оказался в упомянутом месте. Он заплатил не только за вход, но также заказывал алкоголь и закуски, угощая сотрудниц заведения. Вернулся домой он только в послеобеденное время на следующий день.