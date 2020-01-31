Сотрудники МЧС обнаружили тревожные аномалии на Байкале. Согласно их наблюдениям, лёд на озере этой зимой стал нарастать существенно медленнее.
По данным ведомства, мониторинг ледового покрова по всему Байкалу показал, что, к примеру между Северобайкальском и Хакусами толщина льда местами достигает всего лишь три сантиметра.
В популярных среди туристов местах на озере, таких как территории Ольхона и полуострова Святой Нос, ледяной покров составляет пять сантиметров.
Спасатели отмечают быструю смену обстановки — прочный лёд за стуки покрывается трещинами до одного-двух метров.
Специалисты считают, что аномалия связана с большим количеством снега, который создаёт термоподушки и сдерживает формирование льда,
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