https://static.news.ru/photo/abf639d8-4407-11ea-8c6d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andrey Nekrasov / Media Drum/Global Look Press

Сотрудники МЧС обнаружили тревожные аномалии на Байкале. Согласно их наблюдениям, лёд на озере этой зимой стал нарастать существенно медленнее.

По данным ведомства, мониторинг ледового покрова по всему Байкалу показал, что, к примеру между Северобайкальском и Хакусами толщина льда местами достигает всего лишь три сантиметра.

В популярных среди туристов местах на озере, таких как территории Ольхона и полуострова Святой Нос, ледяной покров составляет пять сантиметров.

Спасатели отмечают быструю смену обстановки — прочный лёд за стуки покрывается трещинами до одного-двух метров.

Специалисты считают, что аномалия связана с большим количеством снега, который создаёт термоподушки и сдерживает формирование льда, передаёт «МК в Улан-Удэ».

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