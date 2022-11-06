МЧС: турникеты мешали при спасении людей из горящего «Полигона» в Костроме

Фото: t.me/mchs_kostroma44

Фото с места происшествия

Заместитель начальника главного управления МЧС России по Костромской области по государственной противопожарной службе Алексей Греков сообщил, что при спасении людей из горящего кафе-клуба «Полигон» мешали турникеты. Они были установлены на входе и усложняли ситуацию на первоначальном этапе, приводит слова спасателя РЕН ТВ.

На самом деле на входе были установлены турникеты, которые первоначально при начальном этапе усложняли ситуацию, — сказал представитель регионального МЧС.

Также он отметил, что эвакуационные выходы в кафе были заперты.

По прибытию к месту вызова пожарно-спасательные подразделения начали вскрывать все эвакуационные выходы для поиска пострадавших и действительно некоторые из них были закрыты. Поэтому пришлось применить определенное усилие, чтобы проникнуть внутрь через них, — рассказал Греков.

Проверка «Полигона» проводилась три года назад, на тот момент у проверяющих не возникло вопросов по пожарной безопасности в кафе. МЧС не проводило в кафе проверки, так как его собственников был указан ИП, отнесенный к категории малого бизнеса. ООО «Полигон» в 2019 году прекратил деятельность в качестве арендатора на данном предприятии, о чем письменно уведомил надзорный орган.

Ранее сообщалось, что при пожаре в костромском кафе «Полигон» погибли 13 человек. Площадь возгорания составила 3,5 тысячи квадратных метров, ему был присвоен третий номер сложности. Из заведения были эвакуированы 250 человек.