Матери в переписке с депутатом посоветовали сдать детей в интернат

https://static.news.ru/photo/b8fa4852-3648-11eb-898e-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Многодетная мать из Краснодарского края Алина Дудерец рассказала, что попросила депутата Госдумы Наталью Боеву о помощи, так как все накопления были потрачены на покупку лекарств и лечение старшего сына, однако в ответ получила совет сдать детей в интернат.

Зачем рожали, если не тянете? Сдайте в детдом, если не можете заниматься этим самостоятельно. Возиться с вами Наталья Дмитриевна не будет, — говорится в переписке, скриншот которой опубликовала женщина.

Позднее депутат заявила, что не нашла такой переписки в своём аккаунте. По её словам, такого «однозначно» не было.

Я считаю, что это уже начало избирательной кампании, кто-то просто подставляет. Мне аж плакать хочется, ну разве так можно? Вот так подставить человека можно? — возмутилась Боева.

Она подчеркнула, что никогда в жизни не говорила никому грубости, передаёт «Подъём».

Ранее NEWS.ru писал, что министр культуры Ольга Любимова впервые после назначения на свою должность объяснила свои нашумевшие публикации в «Живом журнале». По её словам, с возрастом интересы меняются и глава ведомства «тоже человек».