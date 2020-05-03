Масочный режим вводят в Тюменской области

https://static.news.ru/photo/88aaadc2-8d33-11ea-9039-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Моор/vk.com

На территории Тюменской области с 6 мая вводится обязательный масочный режим, сообщили в оперштабе региона по профилактике коронавируса.

Рекомендовать гражданам с 6 мая 2020 года при нахождении в общественном транспорте, в такси, при посещении мест приобретения товаров, получения услуг, органов власти, организаций, чья деятельность не приостановлена, использовать санитарно-гигиенические маски, в том числе многоразового применения, — говорится в сообщении.

По данным на воскресенье, 3 мая, в Тюменской области зарегистрированы 495 инфицированных коронавирусом, 37 из них — за последние сутки, также 184 пациента выздоровели и 3 скончались.

Как ранее писал NEWS.ru, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что в аптеках нет дефицита медицинских масок и антисептических жидкостей. Запас масок, по его словам, составляет около 20 миллионов штук.