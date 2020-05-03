Мантуров: дефицита масок и антисептиков в аптеках нет

Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Ограничительные меры в России, введённые властями из-за коронавируса, могут быть продлены как минимум до июня. Об этом сообщила главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова. По её словам, такой вариант возможен, если россияне не смогут соблюдать их в майские праздники.

Всё может быть, да, — ответила она вопрос ведущего программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». По её словам, ограничения будут снимать постепенно в зависимости от текущей эпидемической ситуации....