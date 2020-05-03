Общество

Мантуров: дефицита масок и антисептиков в аптеках нет

14:17, 03 мая 2020 19
Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что в аптеках нет дефицита медицинских масок и антисептических жидкостей. Запас масок, по его словам, составляет около 20 миллионов штук.

В торговой сети на сегодняшнее утро остатки — 20 миллионов масок. То есть не только в аптеку нужно ходить. В Интернет сегодня зайдёшь, кликнешь — дефицита масок нет вообще, я уже не говорю про антисептики, — сказал Мантуров в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил о наличии медицинских масок в аптеках региона, писал NEWS.ru.

С 12 мая в Московской области пассажиров автобусов, маршруток и электропоездов обяжут носить маски и респираторы.

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