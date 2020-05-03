Мантуров: дефицита масок и антисептиков в аптеках нет

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что в аптеках нет дефицита медицинских масок и антисептических жидкостей. Запас масок, по его словам, составляет около 20 миллионов штук.
В торговой сети на сегодняшнее утро остатки — 20 миллионов масок. То есть не только в аптеку нужно ходить. В Интернет сегодня зайдёшь, кликнешь — дефицита масок нет вообще, я уже не говорю про антисептики, — сказал Мантуров в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил о наличии медицинских масок в аптеках региона, писал NEWS.ru.
С 12 мая в Московской области пассажиров автобусов, маршруток и электропоездов обяжут носить маски и респираторы.
Добавьте наши новости в избранные источники