Масочный режим начал действовать в Башкортостане

https://static.news.ru/photo/8075147c-8dd2-11ea-808f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жителям Башкортостана с 4 мая запрещено выходить на улицы без защитных масок. Соответствующе распоряжение отдано главой республики Радием Хабировым.

Губернатор внёс ряд послаблений в указ о режиме повышенной готовности в связи с пандемией коронавируса. Согласно поправкам, самоизоляция не распространяется на следование к объекту строительства многоквартирного дома или иного объекта для покупки недвижимости. При этом граждане должны иметь при себе паспорта и подтверждающие документы.

Кроме того, разрешена деятельность организаций, выполняющих проектно-изыскательные, монтажные работы, осуществляющих экспертизу проектной документации, авторский надзор и контроль за ходом строительства и другие функции в данной сфере, сообщает РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что Хабиров объявил о продлении режима самоизоляции в республике до конца мая. Он назвал эту меру непопулярной, но необходимой.

В России, согласно последним данным, зафиксировано 134,6 тысячи случаев заражения коронавирусом. Число выздоровевших пациентов составляет 16,6 тысячи человек, умерли – 1,2 тысячи. В Москве 68,6 тысячи заболевших, более 7 тысяч выздоровели, скончались – 729.

В мире в настоящее время насчитывается более 3,4 млн инфицированных. Скончались более 243 тысяч человек, выздоровели – свыше 1 млн.