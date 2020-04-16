В Башкирии режим самоизоляции продлили до лета

https://static.news.ru/photo/ead2ee68-7fd9-11ea-81a9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Губернатор Башкирии Радий Хабиров на совещании в республиканском правительстве объявил о продлении режима самоизоляции в регионе как минимум до конца мая. Он назвал эту меру непопулярной, но необходимой.

Апрель-май — это вот, как здрасьте: мы работаем в этом режиме. Дай бог если так, если мы ещё дальше в лето не уйдём, — цитирует агентство «Башинформ» Хабирова.

Он также предупредил глав муниципалитетов, чтобы они сами настраивались «вдолгую» и оповестили об этом жителей.

Согласно указу главы Башкирии от 31 марта, на всеобщей изоляции находятся все жители региона, кроме служб, обеспечивающих жизнедеятельность городов и сёл. Выходить из дома можно только за экстренной медпомощью, в магазин или аптеку, для выгула собак или выноса мусора.

Как писал NEWS.ru, больные коронавирусной инфекцией в Мурманской области должны будут носить электронные браслеты. Это коснётся тех людей, которые проходят лечение на дому. На эти цели будет выделено 1,479 млн рублей, говорится в постановлении регионального правительства. Средства пойдут на организацию системы «дистанционного мониторинга соблюдения пациентами режима изоляции на дому». Большинство случаев заражения в регионе проходит в лёгкой форме, когда госпитализация не требуется, и контроль за пациентами необходим, поскольку многим будет непросто перестроиться на новый режим жизни.