Mash: ВСУ пытались подорвать поезд с нефтепродуктами в Джанкое

Фото: МО Украины

Telegram-канал Mash сообщил, что ВСУ попытались подорвать железнодорожный состав с нефтепродуктами у НПЗ в Джанкое. По данным канала, украинские военные впервые применили минирование беспилотниками из-за невозможности подобраться ближе к объекту. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Mash выяснил, что диверсанты приземлили шесть дронов со взрывчаткой вдоль ж/д путей, затем взрывное устройство запрограммировали на активацию по уровню шума, ожидая, что оно сработает, когда мимо проедет состав с топливом. Mash добавил, что в итоге все шесть заминированных БПЛА были заблаговременно найдены и обезврежены.

Ранее Telegram-канал SHOT писал, что диверсант поджег релейные шкафы на железной дороге между двумя аэропортами в Тюмени. По данным канала, в районе станции Утяшево электромеханик обнаружил три вскрытых релейных шкафа, у них отогнуты двери, а внутри есть следы возгорания. По данным канала, оборудование быстро потухло само, на месте происшествия были найдены тряпки, пропитанные горючим веществом. На работоспособность оборудования это не повлияло, в настоящее время ищут поджигателя.

До этого в Томской области полицейские задержали подростка, который планировал поджечь релейный шкаф на железной дороге. Несовершеннолетний собирался совершить диверсию на перегоне между станциями Томск-1 и Томск-2. Подозреваемому предъявили обвинения, он заключен под стражу.