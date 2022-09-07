Mash: воспитанники Тувинского кадетского корпуса зарезали курсанта

Фото: Сергей Аверин/РИА Новости

Воспитанники Кадетского корпуса

Трое воспитанников Тувинского кадетского корпуса обвиняются в убийстве 18-летнего одноклассника, сообщил Mash Siberia. По данным издания, подростки нанесли жертве более 50 ударов ножом.

По предварительным данным, тело убитого парня обнаружили в лесном массиве Кызыла около Сельскохозяйственной улицы. По версии следствия, смертельные раны молодому человеку нанесли 4 сентября несовершеннолетние воспитанники ГБОУ «Республиканская школа-интернат Тувинский кадетский корпус».

По факту убийства возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Подросткам предъявлено обвинение, их арестовали. Еще одному молодому человеку продлили срок задержания, решается вопрос о назначении ему меры пресечения.

Еще одно уголовное дело возбуждено по статье 293 УК РФ «Халатность» в отношении учреждения. По данным издания, в 2021 году кадетский корпус проверяла прокуратура: воспитанники самостоятельно уходили за территорию, педагогический коллектив вел плохую профилактическую работу. По итогам мероприятий были внесены представления руководству школы-интерната и министерству образования республики, однако нарушения так и не устранили.

В июне прошлого года курсантка института МВД убила однокурсника. Девушка зарезала мужчину из-за конфликта, который возник на почве личных отношений.