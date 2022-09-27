Глава Северной Осетии заявил, что в Верхнем Ларсе введут режим ЧС Глава Северной Осетии заявил, что на границе с Грузией введут режим ЧС

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27 сентября в селе Верхний Ларс на границе с Грузией, скорее всего, введут режим ЧС, сообщил в эфире «Соловьев LIVE» глава Северной Осетии Сергей Меняйло. По его словам, для жителей Северного Кавказа проезд уже закрыт.

Скорее всего, мной будет принято решение ввести частично положение чрезвычайной ситуации, развернуть там пункт временного размещения, потому что там и женщины, и дети, основа — это мужское население, практически со всех регионов, — сказал Меняйло.

Глава республики отметил, что со вчерашнего дня на контрольно-пропускном пункте «Верхний Ларс» была развернута оперативная группа усиления. Меняйло отметил, что на границе работают сотрудники МЧС и скорая помощь.

Ранее пресс-служба главы и правительства региона сообщала, что около 3,5 тысячи легковых автомобилей ожидают проезда на пункте пропуска «Верхний Ларс». Меняйло отметил, что всего за сутки границу с Грузией пересекли более 10 тысяч человек.

В региональном МВД ранее заявили, что на пункте «Верхний Ларс» развернут мобилизационный пункт военкомата.

В соцсетях ранее сообщалось, что на КПП «Верхний Ларс» появился пост ДПС. По данным различных Telegram-каналов, там сверяют документы со списками военкомата, из-за чего машины не могут проехать.