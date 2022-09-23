Mash: в крымском Джанкое упал неопознанный объект

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Очевидцы в крымском городе Джанкой сообщают о падении неопознанного объекта, передает Telegram-канал «Mash на волне». Отмечается, что немногим ранее надо городом, предположительно, сработала система ПВО. Район падения объекта оцеплен.

Над Джанкоем, предположительно, сработала ПВО. После этого прямо к зданию суда на Крымской упал неопознанный объект. Район оцеплён, сотрудников выводят, на месте работают специалисты, — сообщается в Канале.

22 сентября жители города сообщили об упавшем беспилотнике. Инцидент случился в 06:30 утра возле входа в продуктовый магазин «Гастролэнд» на улице Нестерова, 31.

21 сентября губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что ранее прогремевший в море взрыв раздался после уничтожения водоплавающего беспилотного аппарата. До этого местные жители в социальных сетях сообщали об услышанном сильном хлопке и звуках пролетающего самолета.

8 сентября глава Крыма Сергей Аксенов продлил «желтый» (высокий) уровень террористической опасности в ряде муниципальных образований.