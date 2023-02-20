Марочко: ВСУ готовятся оборонять Часов Яр к западу от Артемовска

Фото: Ashley Chan/Global Look Press

ВСУ готовятся к обороне в районе города Часов Яр, который находится к западу от Артемовска, сообщил в своем Telegram-канале военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его данным, юго-восточнее города ведется дистанционное минирование запрещенными противопехотными минами ПФМ-1 «Лепесток».

В районе населенного пункта Часов Яр отмечено увеличение фортификационных сооружений и контингента украинских войск. Выявлено активное минирование подходов к позициям противника и сооружение других инженерных заграждений, — сказано в сообщении.

Ранее военный корреспондент Евгений Поддубный предположил, что украинским военным в ближайшее время придется «выскакивать» из Артемовска из-за активного продвижения российских войск. По его словам, сейчас командование ВСУ по возможности старается не отправлять свежих солдат на линию соприкосновения, однако в скором времени находящиеся в Артемовске украинские военнослужащие могут попасть в окружение. Поддубный также сообщил, что бойцы ВС РФ постоянно перехватывают контроль над отдельными территориями в пригороде Артемовска.