Магаданского военкома уволили из-за ошибок при мобилизации

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Военкома Магаданской области отправили в отставку из-за ошибок во время частичной мобилизации, заявил местный губернатор Сергей Носов. По словам областного главы, исполняющим обязанности стал направленный от Восточного военного округа офицер, сообщает РИА Новости. Он отметил профессиональные качества новоиспеченного военкома, организовавшего работу «дезорганизованного» военкомата. По словам Носова, офицеру удалось навести порядок с документацией.

Руководство военкомата сменилось из-за этой ситуации с частичной мобилизацией, я обратился к командующему Восточным округом. И сюда прислали профессионального офицера, который организовал работу дезорганизованного в первые дни военкомата. И просто за счет своих профессиональных и волевых качеств он поставил все на свои места. На всем понятные рельсы, цифры, имена, фамилии, — заявил Носов.

Губернатор добавил, что на территории региона начнут восстанавливать систему воинского учета, которую фактически разрушили в последние годы. По словам Носова, предстоит работа по организации системы бронирования сотрудников ряда предприятий.

Ранее председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, депутат от ЛДПР Ярослав Нилов объяснил NEWS.ru перегибы в военкоматах отсутствием гибкости и системности. Он отметил, что мобилизация в России не проводилась с 1941 года и к вопросу частичной мобилизации следует подходить очень тщательно.