«Лицо искусано»: очевидец раскрыла подробности атаки обезьяны на грудничка Очевидец нападения обезьяны на грудничка: животное искусало девочке лицо, а хозяин обезьяны убежал

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Бабушка гуляла с девочкой, мимо прошел мужчина с обезьяной и она неожиданно напала на ребенка, когда девочка лежала в коляске, рассказала NEWS.ru очевидец нападения животного на грудничка в Южно-Сахалинске. Собеседница также сообщила, что мужчина после нападения обезьяны тотчас скрылся с места происшествия. Она добавила, что точно не знает, в каком состоянии находится девочка, однако спикер подчеркнула, что лицо грудничка было искусано. Женщине, гулявшей с ребенком стало плохо, добавила она.

Мимо прошел мужчина с обезьяной и она вдруг напала на ребенка, когда она в коляске лежала. Мужчина убежал сразу, потом ходили спрашивали про него, но так и не узнали, кто это был, — сказала она.

21 июля прошлого года обезьяна сбежала из домашнего зоопарка и напала на двухлетнюю девочку. Медики диагностировали у ребенка обширную кровопотерю, глубокие порезы и переломы пальцев. По словам детского омбудсмена Подмосковья Ксении Мишоновой, девочку прооперировали.

Ветеринарный врач Михаил Шеляков назвал возможные причины нападения животного на ребенка. По его словам, это связано со схожестью повадок детей и приматов.