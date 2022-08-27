Лесные пожары в Рязанской области охватили торфяные болота, заявил заместитель главы Минприроды России Сергей Аноприенко, сообщает РИА Новости. По его словам, из-за того у пожарных возникли сложности при тушении. Аноприенко отметил, что в операцию к операции по тушению лесных пожаров подключится авиация.
Пожар ушел в торфяники, а в торфяниках достаточно сложно с ним работать, поэтому будем работать с авиацией, — заявил Аноприенко.
Ранее стало известно, что площадь лесных пожаров на территории пяти муниципальных образований в Рязанской области за сутки увеличилась на 1,8 тысячи гектаров. Днем ранее общая площадь охваченных огнем лесов составляла 17,48 тысячи гектаров.
По словам одного из жителей Рязанской области, в нескольких километрах от Голованово пламя уничтожило как минимум 20 единиц техники, включая пожарные машины. Он отметил, что распространение огня было стремительным и непредсказуемым, поэтому приходилось бросать технику и покидать место пожара.
Ранее директор департамента лесного хозяйства Владимирской области Евгений Малышев заявил, что лесной пожар в Рязанской области распространяется на северо-запад, в сторону Шатурского района Подмосковья. Он подчеркнул, что владимирские лесники держат связь с рязанскими коллегами и оперативно обмениваются данными.
Фото: NEWS.ru
Последствие пожаров в Голованово Рязанской области
Фото: NEWS.ru
Последствие пожаров в Голованово Рязанской области
Фото: NEWS.ru
Последствие пожаров в Голованово Рязанской области
Фото: NEWS.ru
Последствие пожаров в Голованово Рязанской области
Фото: NEWS.ru
Последствие пожаров в Голованово Рязанской области
Фото: NEWS.ru
Последствие пожаров в Голованово Рязанской области
Фото: NEWS.ru
Последствие пожаров в Голованово Рязанской области
Фото: NEWS.ru
Последствие пожаров в Голованово Рязанской области
Фото: NEWS.ru
Сотрудники МЧС РФ во время тушения пожара
Фото: NEWS.ru
Сотрудники МЧС РФ во время тушения пожара
Фото: NEWS.ru
Сотрудник МЧС РФ во время тушения пожара
Фото: NEWS.ru
Сотрудник МЧС РФ во время тушения пожара
Фото: NEWS.ru
В местах тушения пожара могут появится пустоты. На фото фотограф, который провалился в такую пустоту
Фото: NEWS.ru
В местах тушения пожара могут появится пустоты. На фото фотограф, который провалился в такую пустоту
Фото: NEWS.ru
Сотрудники МЧС РФ во время тушения пожара
Фото: NEWS.ru
Сотрудники МЧС РФ во время тушения пожара
Фото: NEWS.ru
Сотрудники МЧС РФ во время тушения пожара
Фото: NEWS.ru
Сотрудники МЧС РФ во время тушения пожара
Фото: NEWS.ru
Сотрудники МЧС РФ во время тушения пожара
Фото: NEWS.ru
Сотрудники МЧС РФ во время тушения пожара
Фото: NEWS.ru
Сотрудники МЧС РФ во время тушения пожара
Фото: NEWS.ru
Сотрудники МЧС РФ во время тушения пожара
Фото: NEWS.ru
Сотрудник МЧС РФ во время тушения пожара
Фото: NEWS.ru
Сотрудник МЧС РФ во время тушения пожара
Фото: NEWS.ru
На месте тушения пожара около одной из деревень
Фото: NEWS.ru
На месте тушения пожара около одной из деревень
Фото: NEWS.ru
Начальник пожарного расчета перед началом тушения пожара
Фото: NEWS.ru
Начальник пожарного расчета перед началом тушения пожара
Фото: NEWS.ru
Сотрудник ГБУ «Жилищник» несет упаковки с водой к временному лагерю
Фото: NEWS.ru
Сотрудник ГБУ «Жилищник» несет упаковки с водой к временному лагерю
Фото: NEWS.ru
Фото: NEWS.ru
Фото: NEWS.ru
Сотрудники Авиалесоохраны перед вылетом на задание по тушению пожара
Фото: NEWS.ru
Сотрудники Авиалесоохраны перед вылетом на задание по тушению пожара
Фото: NEWS.ru
Сотрудник ГБУ «Жилищник». Некоторым местным жителям такое «соседство» не по душе
Фото: NEWS.ru
Сотрудник ГБУ «Жилищник». Некоторым местным жителям такое «соседство» не по душе
Фото: NEWS.ru
Место для приема пищи сотрудников ГБУ «Жилищник»
Фото: NEWS.ru
Место для приема пищи сотрудников ГБУ «Жилищник»
Фото: NEWS.ru
Машины МЧС на месте тушения пожара
Фото: NEWS.ru
Машины МЧС на месте тушения пожара
Фото: NEWS.ru
Палаточный лагерь сотрудников ГБУ «Жилищник»
Фото: NEWS.ru
Палаточный лагерь сотрудников ГБУ «Жилищник»
Фото: NEWS.ru
Место отдыха сотрудников ГБУ «Жилищник» около деревенских домов
Фото: NEWS.ru
Место отдыха сотрудников ГБУ «Жилищник» около деревенских домов
Фото: NEWS.ru
Палаточный лагерь сотрудников ГБУ «Жилищник» разбивается около деревенских домов, что вызывает недовольство местных жителей
Фото: NEWS.ru
Палаточный лагерь сотрудников ГБУ «Жилищник» разбивается около деревенских домов, что вызывает недовольство местных жителей
Фото: NEWS.ru
Сотрудник Авиалесоохраны перед вылетом на задание
Фото: NEWS.ru
Сотрудник Авиалесоохраны перед вылетом на задание
Фото: NEWS.ru
Сотрудники Авиалесоохраны несут палатку для погрузки в вертолет
Фото: NEWS.ru
Сотрудники Авиалесоохраны несут палатку для погрузки в вертолет