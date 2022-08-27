Лесные пожары в Рязанской области охватили торфяные болота, заявил заместитель главы Минприроды России Сергей Аноприенко, сообщает РИА Новости. По его словам, из-за того у пожарных возникли сложности при тушении. Аноприенко отметил, что в операцию к операции по тушению лесных пожаров подключится авиация.

Пожар ушел в торфяники, а в торфяниках достаточно сложно с ним работать, поэтому будем работать с авиацией, — заявил Аноприенко.

Ранее стало известно, что площадь лесных пожаров на территории пяти муниципальных образований в Рязанской области за сутки увеличилась на 1,8 тысячи гектаров. Днем ранее общая площадь охваченных огнем лесов составляла 17,48 тысячи гектаров.

По словам одного из жителей Рязанской области, в нескольких километрах от Голованово пламя уничтожило как минимум 20 единиц техники, включая пожарные машины. Он отметил, что распространение огня было стремительным и непредсказуемым, поэтому приходилось бросать технику и покидать место пожара.

Ранее директор департамента лесного хозяйства Владимирской области Евгений Малышев заявил, что лесной пожар в Рязанской области распространяется на северо-запад, в сторону Шатурского района Подмосковья. Он подчеркнул, что владимирские лесники держат связь с рязанскими коллегами и оперативно обмениваются данными.

Последствие пожаров в Голованово Рязанской области

Фото: NEWS.ru

Последствие пожаров в Голованово Рязанской области

Последствие пожаров в Голованово Рязанской области

Фото: NEWS.ru

Последствие пожаров в Голованово Рязанской области

Последствие пожаров в Голованово Рязанской области

Фото: NEWS.ru

Последствие пожаров в Голованово Рязанской области

Последствие пожаров в Голованово Рязанской области

Фото: NEWS.ru

Последствие пожаров в Голованово Рязанской области

Сотрудники МЧС РФ во время тушения пожара

Фото: NEWS.ru

Сотрудники МЧС РФ во время тушения пожара

Сотрудник МЧС РФ во время тушения пожара

Фото: NEWS.ru

Сотрудник МЧС РФ во время тушения пожара

В местах тушения пожара могут появится пустоты. На фото фотограф, который провалился в такую пустоту

Фото: NEWS.ru

В местах тушения пожара могут появится пустоты. На фото фотограф, который провалился в такую пустоту

Сотрудники МЧС РФ во время тушения пожара

Фото: NEWS.ru

Сотрудники МЧС РФ во время тушения пожара

Сотрудники МЧС РФ во время тушения пожара

Фото: NEWS.ru

Сотрудники МЧС РФ во время тушения пожара

Сотрудники МЧС РФ во время тушения пожара

Фото: NEWS.ru

Сотрудники МЧС РФ во время тушения пожара

Сотрудники МЧС РФ во время тушения пожара

Фото: NEWS.ru

Сотрудники МЧС РФ во время тушения пожара

Сотрудник МЧС РФ во время тушения пожара

Фото: NEWS.ru

Сотрудник МЧС РФ во время тушения пожара

На месте тушения пожара около одной из деревень

Фото: NEWS.ru

На месте тушения пожара около одной из деревень

Начальник пожарного расчета перед началом тушения пожара

Фото: NEWS.ru

Начальник пожарного расчета перед началом тушения пожара

Сотрудник ГБУ «Жилищник» несет упаковки с водой к временному лагерю

Фото: NEWS.ru

Сотрудник ГБУ «Жилищник» несет упаковки с водой к временному лагерю

Фото: NEWS.ru

Сотрудники Авиалесоохраны перед вылетом на задание по тушению пожара

Фото: NEWS.ru

Сотрудники Авиалесоохраны перед вылетом на задание по тушению пожара

Сотрудник ГБУ «Жилищник». Некоторым местным жителям такое «соседство» не по душе

Фото: NEWS.ru

Сотрудник ГБУ «Жилищник». Некоторым местным жителям такое «соседство» не по душе

Место для приема пищи сотрудников ГБУ «Жилищник»

Фото: NEWS.ru

Место для приема пищи сотрудников ГБУ «Жилищник»

Машины МЧС на месте тушения пожара

Фото: NEWS.ru

Машины МЧС на месте тушения пожара

Палаточный лагерь сотрудников ГБУ «Жилищник»

Фото: NEWS.ru

Палаточный лагерь сотрудников ГБУ «Жилищник»

Место отдыха сотрудников ГБУ «Жилищник» около деревенских домов

Фото: NEWS.ru

Место отдыха сотрудников ГБУ «Жилищник» около деревенских домов

Палаточный лагерь сотрудников ГБУ «Жилищник» разбивается около деревенских домов, что вызывает недовольство местных жителей

Фото: NEWS.ru

Палаточный лагерь сотрудников ГБУ «Жилищник» разбивается около деревенских домов, что вызывает недовольство местных жителей

Сотрудник Авиалесоохраны перед вылетом на задание

Фото: NEWS.ru

Сотрудник Авиалесоохраны перед вылетом на задание

Сотрудники Авиалесоохраны несут палатку для погрузки в вертолет

Фото: NEWS.ru

Сотрудники Авиалесоохраны несут палатку для погрузки в вертолет

Машины МЧС на месте тушения пожара

Фото: NEWS.ru

Машины МЧС на месте тушения пожара