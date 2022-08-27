Лесные пожары в Рязанской области охватили торфяники Замглавы Минприроды Аноприенко: лесные пожары в Рязанской области перешли на торфяные болота

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Лесные пожары в Рязанской области охватили торфяные болота, заявил заместитель главы Минприроды России Сергей Аноприенко, сообщает РИА Новости. По его словам, из-за того у пожарных возникли сложности при тушении. Аноприенко отметил, что в операцию к операции по тушению лесных пожаров подключится авиация.

Пожар ушел в торфяники, а в торфяниках достаточно сложно с ним работать, поэтому будем работать с авиацией, — заявил Аноприенко.

Ранее стало известно, что площадь лесных пожаров на территории пяти муниципальных образований в Рязанской области за сутки увеличилась на 1,8 тысячи гектаров. Днем ранее общая площадь охваченных огнем лесов составляла 17,48 тысячи гектаров.

По словам одного из жителей Рязанской области, в нескольких километрах от Голованово пламя уничтожило как минимум 20 единиц техники, включая пожарные машины. Он отметил, что распространение огня было стремительным и непредсказуемым, поэтому приходилось бросать технику и покидать место пожара.

Ранее директор департамента лесного хозяйства Владимирской области Евгений Малышев заявил, что лесной пожар в Рязанской области распространяется на северо-запад, в сторону Шатурского района Подмосковья. Он подчеркнул, что владимирские лесники держат связь с рязанскими коллегами и оперативно обмениваются данными.