Площадь лесных пожаров под Рязанью увеличилась на 1,8 тысячи га

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Площадь лесных пожаров на территории пяти муниципальных образований в Рязанской области за сутки увеличилась на 1,8 тысячи гектаров, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник. Днем ранее общая площадь охваченных огнем лесов составляла 17,48 тысячи гектаров.

По состоянию на 11.00 мск субботы, площадь горения шести очагов природных пожаров на территории пяти муниципальных образований на территории Рязанской области — 19,28 тысячи гектаров, — говорится в сообщении.

По словам одного из жителей Рязанской области, в нескольких километрах от Голованово пламя уничтожило как минимум 20 единиц техники, включая пожарные машины. Он отметил, что распространение огня было стремительным и непредсказуемым, поэтому приходилось бросать технику и покидать место пожара.

Ранее директор департамента лесного хозяйства Владимирской области Евгений Малышев заявил, что лесной пожар в Рязанской области распространяется на северо-запад, в сторону Шатурского района Подмосковья. Он подчеркнул, что владимирские лесники держат связь с рязанскими коллегами и оперативно обмениваются данными.