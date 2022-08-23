Лесной пожар в Ростовской области локализован Пожар в Каменском лесничестве Ростовской области локализовали на площади 54 гектара

Фото: rostov-news.net

Пожар в Каменском лесничестве Ростовской области был локализован на площади 54 га, сообщил представитель регионального ГУ МЧС России, передает РИА Новости. В тушении пожара принимали участие 177 человек и 50 единиц техники.

В 08:50 мск локализация пожара на 54 гектарах, — отметили в ведомстве.

Информация о пожаре в Калитвиновском лесничестве Каменского района Ростовской области поступила днем 22 августа в 14:28. Изначально площадь возгорания составила 0,5 га, затем из-за высоких температур и ветра она выросла до 32 га. Спасатели сняли угрозу возгорания в хуторе Диченский. Для борьбы с огнем задействованы два вертолета Ми-8 и пожарный поезд, организовано дежурство экипажей ГИБДД.

Также 22 августа из-за лесных пожаров ввели режим ЧС в Рязанской области. Обстановка на территории области остается напряженной, площадь возгорания увеличилась до восьми-девяти тысяч гектаров. По словам врио губернатора региона Павла Малкова, в тушении пожаров задействуются огромные ресурсы совместных сил МЧС, Рослесхоза, властей области и муниципалитетов.