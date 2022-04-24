«Легкораненые» матросы с крейсера «Москва» смогут вернуться к службе

Губернатор Севастополя Михаил Развозжаев заявил, что восемь «легкораненых» матросов с крейсера «Москва» скоро смогут вернуться в свои подразделения. По его словам, военные чувствуют себя лучше и находятся на стадии восстановления.

Все военнослужащие находятся на финальной стадии выздоровления. Скоро они смогут вернуться в свои подразделения, — написал Развожаев в своём Telegram-канале.

Восемь матросов гвардейского ордена Нахимова ракетного крейсера «Москва» проходят лечение в госпитале Минобороны в Омеге. Развозжаев отметил, что военные чувствуют себя хорошо как морально-психологически, так и физически.

Крейсер «Москва» затонул во время спецоперации на Украине флагманский крейсер «Москва». Крушение судна стало серьёзной потерей для российского флота, сообщил капитан первого ранга в отставке Константин Сивков.

По данным Минобороны, причиной гибели крейсера стала детонация боеприпаса, после чего на судне возник пожар. В результате погиб один военнослужащий, ещё 27 человек пропали без вести. Остальные 396 членов экипажа были эвакуированы находящимися в районе происшествия кораблями Черноморского флота.