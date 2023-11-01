«Ланцет» ликвидировал украинский ЗРК Stormer на Южно-Донецком направлении

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Подразделения группировки ВС РФ «Восток» на Южно-Донецком направлении «Ланцетом» ликвидировали ЗРК Stormer в районе Елизаветовки, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов. Он отметил, что в ходе контрбатарейной борьбы противник лишился самоходной артиллерийской установки «Гвоздика» и трех минометных расчетов.

Огнем артиллерии уничтожены две боевые бронированные машины в Новоочереватом. Барражирующим боеприпасом «Ланцет» уничтожен зенитный ракетный комплекс Stormer в районе Елизаветовки, — сообщил он.

Ранее бывший разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что российские дроны «Ланцет» стали серьезной угрозой для ВСУ. По словам экс-военнослужащего, из-за эффективной работы беспилотников-камикадзе украинской армии почти ничего не удается доставить к линии соприкосновения.

До этого на «Ланцеты» обратила внимание представитель оперативного командования «Юг» Вооруженных сил Украины Наталья Гуменюк. Она отметила, что российские военные показывают «чудеса» в увеличении дальности действия своих дронов-камикадзе «Ланцет», из-за чего в настоящее время боевые действия все чаще переходят в воздух.