Кузбасс назван самым благополучным регионом СФО по ситуации с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/ae82115a-8e25-11ea-9e99-fa163e074e61_660.jpg Кемерово Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) сообщил об ощутимом росте с начала месяца числа инфицированных коронавирусом в Сибирском федеральном округе (СФО).

Самая неблагополучная в этом отношении оказалась Хакасия, где на 100 тысяч жителей зарегистрировано 56,2 случая коронавирусной инфекции. Самый низкий прирост заболеваемости был зафиксирован в Кемеровской области. Здесь на 100 тысяч человек за выходные выявлено 6,1 случая COVID-19.

По последним данным, в Кузбассе зарегистрировано 166 случаев коронавируса, выздоровели 22 человека, трое скончались.

Ранее NEWS.ru писал, что кемеровские священники облетели Кузбасс с молитвой от COVID-19. Во время полёта, протяжённость которого составила около 900 километров, клирики окропляли святой водой крупные населённые пункты.