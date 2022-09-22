Курский губернатор сообщил об обстрелах ВСУ Елизаветовки

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинский солдат заряжает миномет

Украинские военные обстреляли приграничное село Елизаветовка, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале. По его словам, атака была проведена из минометов. Детали произошедшего не уточняются.

ВСУ ведут минометный обстрел приграничного села Елизаветовка Глушковского района. Подробности сообщу позже, — написал Старовойт.

Ранее утром Старовойт сообщал о том, что на электроподстанцию в Судже Курской области было сброшено взрывное устройство. По его словам, в результате атаки был выведен из строя трансформатор. Он заявил, что огонь был оперативно ликвидирован, в результате удара никто не пострадал. В настоящий момент электроэнергия в регионе подается в штатном режиме.

20 сентября Старовойт сообщал, что Вооруженные силы Украины обстреляли село Волфино Глушковского района Курской области. По его словам, зафиксировано не менее шести прилетов. Разрушений нет. Однако он отметил, что один из снарядов угодил в огород, где работала 60-летняя местная жительница. С осколочными ранениями она госпитализирована в районную больницу.

В Курской области в настоящее время введен «желтый» (высокий) уровень террористической опасности, который действует до 7 октября. В регион направлены дополнительные силы и вооружение для обеспечения безопасности.