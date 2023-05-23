Кто виноват в прорыве диверсантов на Белгородчину Белгородская область переживает крупнейшую вылазку ДРГ

Фото: МО Украины

Задним умом у нас на Руси все крепки. Это теперь все наперебой заявляют, что такой провокацией украинские власти хотели бы перебить в информационном пространстве тягостные впечатления от падения «крепости Бахмут». Но и изначально среди возможных кровавых пиар-акций ВСУ не исключались прорывы на территорию, как стали выражаться, исторической России. И прорыв все-таки случился.

Нужна ли России территориальная оборона

Собственно, когда еще в «качестве жеста доброй воли» после странных переговоров в Стамбуле было принято решение отвести наши вооруженные силы из-под Киева и с территории приграничной Черниговской области, стали высказываться предположения, что такой измененной диспозицией воспользуются силы ВСУ для проведения акций против наших территорий. И действительно, вскоре начались артиллерийские обстрелы наших приграничных сел и хуторов. Затем в небе замелькали украинские беспилотники, которые стали углубляться в наши просторы.

Ребром встал вопрос об укреплении границ, создании дополнительных минных полей, развертывании противотанковых рядов «зубьев дракона». Не говоря уже об установке технических средств контроля. На все эти мероприятия были выделены миллиарды из госказны. Заговорили и о создании подразделений территориальной обороны из числа местных жителей. Но тут уже дискуссия пошла о том, можно ли всем подряд доверить оружие и как отличить идейных бойцов от желающих просто получить автомат. В результате до сих пор отцы-законодатели ни к какому конкретному выводу не пришли. И осталось только вооружать оборонцев палками, как в известном фильме Никиты Михалкова.

Какие вопросы остались после вылазки ДРГ

Сейчас все аналитики и просто политически активные сограждане задают уйму вопросов по поводу произошедшего вражеского прорыва. Эти вопросы по традиции повисают в воздухе, будучи по сути риторическими. Прежде всего, возникает недоумение по поводу наличия и эффективности средств технического контроля за достаточно протяженной границей, которую, естественно, просто людьми в зеленых фуражках и с Джульбарсами не перекрыть.

Фото: Александр Кондратюк/РИА Новости

Интересно, есть ли у погранцов те же беспилотники, чтобы в режиме нон-стоп отслеживать то, что происходит на сопредельной территории? Так или иначе известно, что страшны не сами ошибки, а не сделанные из них выводы, неизвлеченные уроки. Возможно, введение военного положения поможет решить эти проблемы.

Провокация или все-таки разведка боем?

Следует помнить, что среди возможных направлений украинского контрнаступа назывались и наши приграничные области. Говорят, что такой идеей буквально одержим сам Зеленский, который якобы хотел бы захватить наш город, чтобы в обмен потребовать вывод российских сил из Донбасса. Так что не надо недооценивать уже второй прорыв на наши земли. Западные разведки, которые, по сути, руководят действиями ВСУ, тщательно анализируют все обстоятельства этих провокаций. Не исключено, что идет дополнительное прощупывание местной обороны и ее возможностей.

Американцы ведь известны своей тактикой медленного варения лягушки при постепенном повышении температуры. Ныне они уже открыто разрешают применять поставляемое украинским силам оружие против Крыма, но якобы не дают права применять его против «исторических областей» России. Но завтра этот запрет снимут так же легко, как вчера табу на поставки истребителей.