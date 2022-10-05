Крымские добровольцы получат по 200 тысяч рублей

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Добровольцы, прибывающие в военкоматы Крыма с начала частичной мобилизации, наравне с мобилизованными жителями полуострова получат единовременную выплату в размере 200 тысяч рублей, сообщил глава региона Сергей Аксенов. Он также напомнил, что решение о выделении земельных участков распространяется на всех участников спецоперации на Украине, имеющих постоянную регистрацию в Крыму.

Все добровольцы, прибывающие в военкоматы Крыма с начала объявления частичной мобилизации (21 сентября), наравне с мобилизованными крымчанами также получат единовременную выплату в размере 200 тысяч рублей, — написал Аксенов.

Ранее Аксенов заявил, что его сын был мобилизован в армию. По его словам, сыну позвонили из военкомата и тот отметил, что не может остаться в стороне. Глава Крыма добавил, что юноша уже находится на территории части.

2 октября депутат Госдумы и член комитета по строительству и ЖКХ Сергей Колунов выступил с идеей о предоставлении мобилизованным гражданам льготной ипотеки. В разговоре с NEWS.ru парламентарий также прокомментировал ранее озвученные предложения по созданию скидок на жилье для мобилизованных, что, по его мнению, вопрос не решит, поскольку застройщик «сегодня скидку делает, а завтра ее может не быть».