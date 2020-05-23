Крым ввёл обязательный карантин для командированных

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов на заседании регионального оперштаба по противодействию распространения COVID-19 объявил, что лица, приезжающие на полуостров в частные командировки, должны в обязательном порядке пройти карантин в обсерваторе.
Об этом
Командированные смогут свободно передвигаться по Крыму после прохождения двухнедельного карантина и тестирования на коронавирус с отрицательным результатом.
Другого варианта в данном случае не будет, — подчеркнул Аксёнов.
По последним данным, в Крыму зафиксировано 340 случаев COVID-19 при трёх летальных исходах.
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