Крым ввёл обязательный карантин для командированных

https://static.news.ru/photo/71ae9750-9daf-11ea-a2ae-fa163e074e61_660.jpg Сергей Аксёнов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов на заседании регионального оперштаба по противодействию распространения COVID-19 объявил, что лица, приезжающие на полуостров в частные командировки, должны в обязательном порядке пройти карантин в обсерваторе.

Об этом сообщает РИА Новости. Требование не распространяется на командировки, оформленные органами государственной власти. Аксёнов подчеркнул, что размещение в обсерваторе должно оплачиваться за счёт компаний, отправляющих сотрудника в командировку.

Командированные смогут свободно передвигаться по Крыму после прохождения двухнедельного карантина и тестирования на коронавирус с отрицательным результатом.

Другого варианта в данном случае не будет, — подчеркнул Аксёнов.

По последним данным, в Крыму зафиксировано 340 случаев COVID-19 при трёх летальных исходах.

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